عبّر رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن، عن استيائه الشديد وحزنه من الخسارة التي تلقاها فريقه أمس (الأحد) على يد الهلال بملعب الجوهرة، في الجولة الـ20 من دوري جميل، محمّلاً الحكم مسؤولية الهزيمة والانفلات الذي حصل في المباراة.
وقال باعشن في تصريحات لقناة “الدوري والكأس”، إن الاتحاد كان مسيطراً على أجواء اللقاء وكان متقدماً ويسير في طريق الفوز حتى جاء هدف التعادل للهلال، مشيراً إلى أن حكم المباراة كان سيئاً جداً وتسبب في الانفلات الذي حصل في الجزء الأخير من المباراة.
وطالب رئيس الاتحاد لجنة التحكيم بمراجعة حساباتها في اختيارها للحكام الأجانب، مبيناً أن الحكم الأجنبي إما أن يحدث الفرق حتى نحترمه أو لنستعين بالحكم المحلي، مؤكداً أنه لو كان الحكم المباراة سعودياً لما رأينا هذه المهازل – حسب تعبيره -.
وعلق باعشن بانفعال وغضب شديدين على طريقة احتفال لاعب الهلال نواف العابد بعد إحرازه هدف فريقه الثالث، مبيناً أن ما فعله لا يليق ولا يجوز أن يصدر منه؛ لأنه لاعب في المنتخب، ولو كان حكم المباراة يعرف عمله لطرده من المباراة.
وفق “أخبار 24”.
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