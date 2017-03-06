أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد عضو شرف الهلال عبر برنامج “أكشن يادوري ”: ردة الفعل من لاعبي الاتحاد على اللاعب المصاب لم تثبت خطورة الإصابة ليتوقف اللعب، وأضاف “لم نرى الجهاز الطبي يدخل للاعب المصاب بعد تسجيل الهدف الهلالي ثم قام الاعب وهو سليم بعد10 ثواني”، وأضاف “أعتقد أن اللاعب ياسين حمزة وقع على الأرض لعدم قدرته على إنهاء الهجمة”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
هويتنا
محمد بن سريع العجمي2268 0
مفهوم الترفيه…
محمد المعيقل2898 0
معا لتعزيز مكانة المعلم
نورة أحمد المقرن2639 0
من المسؤول في محافطة #الخرج من ٣١ سنه !!
محمد بن حسن الدليمي9506 0
سالت الاودية مطراً وسالت عيون المواطنين ألماً
المهندس / عبدالله ابراهيم الصقر10304 0
المخدرات وعلاقتها بالإنتحار
محمد عبدالله الراشد15295 0
عبدالرحمن بن مساعد: مدافع الاتحاد قام سالما بعد 10 ثواني من هدف الهلال
عبدالرحمن بن مساعد: مدافع الاتحاد قام سالما بعد 10 ثواني من هدف الهلال
الخرج اليوم - حمد السويحب :
لا يوجد وسوم
0 504
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884915193.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج