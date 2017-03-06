أبدى إبراهيم الأنصاري والد نجم فريق الاتحاد والمنتخب الكويتي ، فهد الأنصاري،أسفه واستيائه الشديد لما حدث في كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال مساء الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بالجولة العشرون بسبب الهدف الأول المسجل بطريقة غير أخلاقية وكذلك خروج نجم الزعيم نواف العابد عن الأخلاق الرياضية.
وقلب فريق الهلال الطاولة على الاتحاد وتفوق عليه بثلاثة أهداف لهدف بعدما كان متأخرا بهدف في الشوط الأول ، في كلاسيكو ماراثوني ومثير ، حدثت في الكثير من اللقطات المثيرة للجدل من الطرفين وبالأخص في الهدف الأول الذي سجله كارلوس إدواردو والحارس الاتحادي ” القرني” مصابا على أرضية الملعب ما لاقى استياء وغضب اتحادي داخل الملعب وكذلك بالمدرجات ،ليواصل الزعيم صدارته لترتيب دوري جميل للمحترفين برصيد 50 نقطة ويقترب بقوة من حصد لقب الدوري بعد طول غياب.
قال إبراهيم الأنصاري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) عقب كلاسيكو العميد والزعيم : ” هاردلك الاتحاد مبين واضح الحكام يبونكم وهدف أول يسجل بطريقة ليس أخلاقية “.وفق “النادى”.
أضاف والد نجم وسط العميد : ” ونواف العابد خارج عن الأخلاق الرياضية ومستانس بهدف غير أخلاقي “.
أتم الأنصاري بقوله : ” شكرا للمخلصين من جمهور ولاعبين وجهاز إداري وفني وسحب 3 نقاط وحرب على نادي الشعب ومحاربة النادي من ناس يريدون تخريب النادي”.
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