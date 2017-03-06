أكد الخبير التحكيمي محمد فودة، خلال تحليله مباراة الاتحاد والهلال، أن نواف العابد لاعب الهلال لم يَنَلْ سوى بطاقة صفراء واحدة، وليس اثنتَيْن. وقال في تحليله للحالات التحكيمية:
– في الدقيقة الـ٣٢ سقوط نواف العابد داخل منطقة الجزاء مع عدنان فلاتة الذي ارتطمت الكرك بيده بعد ضربها جسمه، وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب.
– في الدقيقة الـ٣٨ هدف الاتحاد الأول، وقرار صحيح من الحكم.
– في الدقيقة الـ٥٥ هدف الهلال الأول، الذي كان فيه إصابة لياسين حمزة بعد احتكاكه. والقانون لا يلزم اللاعب الهلالي بإيقاف اللعب أثناء سقوط المنافس، وقرار الحكم باستمرار اللعب من عدمه يخصه بموجب السلطات الممنوحة له؛ إذ يسمح باستمرار اللعب إذا كانت الإصابة طفيفة، أو لا يسمح إذا كانت خطيرة. وبعد الهدف منح الحكم أربع بطاقات صفراء لعدنان فلاتة والعكايشي وخربين والبريك، ولم يشهرها لنواف العابد الذي كان يقف بجوار البريك.وفق “أخبار 24”.
– في الدقيقة الـ٦٤ مسك من ياسر الشهراني لعكايشي؛ ويفترض احتساب ركلة جزاء للاتحاد.
– في الدقيقة الـ٦٥ سقوط عبدالله الحافظ مع العكايشي، وقرار سليم باستمرار اللعب.
– في الدقيقة الـ٧٥ سقوط عمر خربين بعد اشتراكه مع ياسين حمزة، وقرار استمرار اللعب قرار صحيح.
– في الدقيقة الـ٨٠ مهاجمة بتهور من عدنان فلاتة؛ وكان يفترض إنذاره.
– في الدقيقة الـ٩٠ طرد فهد المولد بعد إعاقته إدواردو، وقرار صحيح لاستخدامه قوة مفرطة.
– في الدقيقة الـ٩١ إنذار مستحق للعابد بعد إعاقته كهربا.
– في الدقيقة الـ٩٣ ركلة الجزاء الهلالية، وقرار صحيح من الحكم.
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