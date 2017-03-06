أرفق الدولي الكويتي المحترف بصفوف نادي الاتحاد، فهد الانصاري، مقطعاً لنجم الاتحاد السابق (محمد نور)، تداولته الجماهير الرياضي بشكل واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ، وذلك بعد الاحداث التي صاحبة لقاء فريقه امام الهلال ضمن الجولة عشرين من دوري جميل والتي انتهت بفوز الهلال بثلاث أهداف مقابل هدف، وكان هدف التعادل للهلال اثار جدلاً واسعاً وسط المتابعين في الساحة الرياضية السعودية.
ويهدف الانصاري الشهير بسقراط الى إيصال فكرة (الروح الرياضية) للاعبي الخصم وبالتحديد البرازيلي (كارلوس إداواردو) الذي استغل سقوط المدافع ياسين حمزة في منطقة الجزاء واستلم الكرة، كان بإمكان حكم الساحة أن يوقف اللعب للأطمئنان على إصابة ياسين اثر تدخل الحارس فواز القرني عليه من الخلف في كرة هوائية.
يذكر ان الانتصار ابعد الهلال بالصدارة بفارق 8 نقاط عن اقرب ملاحقيه النصر، فيما الخسارة جعلت الاتحاد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.وفق “النادى”.
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