أصر المحلل التحكيمي ، عبدالعزيز الكثيري ، على كون هدف فريق الهلال الأول المثير للجدل عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو بشباك الاتحاد بكلاسيكو الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين صحيح لعدم وجود قانون يُجبر اللاعب على إخراج الكرة في حال حدوث إصابة للاعب منافس.
قال عبدالعزيز الكثيري في تحليله للأداء التحكيمي لجونان أريكسون لكلاسيكو دوري جميل للمحترفين ، عبر إذاعة يو إف إم : ” لاعب فريق الاتحاد عدنان فلاته كان يستحق البطاقة الحمراء بعد ضرب لاعب فريق الهلال كارلوس إدواردو أثناء احتفاله بالهدف الأول “.
أضاف : ” هدف فريق الهلال الأول عن طريق كارلوس إدواردو صحيح، لعدم وجود قانون يجبر اللاعب على إخراج الكرة في حال حدوث إصابة للاعب منافس،وبإمكان الحكم جوناس أريكسون إيقاف المباراة في حال وجود إصابة قوية للاعب كالنزيف وغيرها، وأيضا قراره بإستمرار اللعب صحيح”.وفق “النادى”.
أتم عبدالعزيز الكثيري ،بقوله : ” هناك ركلة جزاء لم يتم احتسابها لفريق الاتحاد في الدقيقة 63 لوجود مسك من قبل لاعب الهلال الشهراني على العكايشي داخل الـ18 ،وضربة الجزاء التي تم احتسابها في الدقيقة 93 لصالح لاعب فريق الهلال سلمان الفرج صحيحة لوجود عرقلة داخل منطقة الـ18 “.
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