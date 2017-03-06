أكد مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد ,وائل النجار ,أنّ الـ “كلاسيكو” الذي جمع الهلال والاتحاد لُعب على جزئيات بسيطة ، مؤكداً أنّه لو كان مكان لاعب الهلال إدواردو لسجل الهدف .
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مسئوول اتحادي سابق يُثير الجدل : لو كنت مكان إدواردو لسجلت الهدف
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