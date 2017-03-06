كشف المتحدث الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فادي العجاجي عن بدء تطبيق نظام السجل المروري في أبريل المقبل.
وأوضح العجاجي، وفقاً لصحيفة “الوطن” أن النظام المزمع يتيح لشركات التأمين عرض مخالفات طالب التأمين، وتحديد سعر البوليصة بناءً عليها.
وأشار إلى قرار المؤسسة السابق الخاص بإلزام الشركات بخصم 30% من قيمة التأمين لمن يخلو سجله من المخالفات خلال ثلاث سنوات، مؤكداً في هذا الصدد أنه يمكن رفع هذه النسبة إلى 50%.
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