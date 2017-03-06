وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو مرور خطوط الكهرباء الخاصة بأحد أحياء محافظة محايل عسير من نافذة عقار بمخطط الحيلة الغربي، واصفاً المشهد بـ”الفضيحة” كونه يشكل خطراً على المواطنين.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول بموقع “تويتر”، مرور أسلاك الضغط العالي من عمود كهرباء إلى نافذة أمامية بعمارة تحت الإنشاء ومن ثم خروجها من الخلف حتى وصولها إلى عمود آخر، الأمر الذي أثار غضب مصور المقطع، منتقداً غياب الرقابة والتساهل في حدوث هذا الاستهتار بأرواح الآخرين.
وطالب مصور المقطع بالتحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، مبدياً تعجبه من كيفية حصول صحاب العقار على رخصة بناء ووصوله لتلك المرحلة من التجاوزات، خاصة أن العمل في العمارة على وشك الانتهاء.
وفق “أخبار 24”.
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