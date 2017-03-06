أبرز تقرير إخباري جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في دعم وإعادة تأهيل القطاع الصحي في اليمن الذي دمره الحوثيون.
وأضح التقرير الذي أوردته قناة “الإخبارية”، أن الحوثيين حولوا بعض المستشفيات في اليمن إلى ثكنات عسكرية فيما دمرت الأخرى، ما أدى إلى صعوبة وصول المساعدات الطبية للمرضى، وتراجع الحالة الصحية والعلاجية وتدهورها تدهوراً مضاعفاً.
وأشار إلى أن المركز وضع عدة برامج لإصلاح واقع المستشفيات اليمنية، من خلال توفير التجهيزات والمستلزمات، ودعوته للأطباء اليمنيين في الداخل والخارج للالتحاق ببرامجه الموجهة لليمن.
وفق “أخبار 24”.
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