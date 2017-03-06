وعد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة موظفي الوزارة من حاملي تخصصات علم الاجتماع وعلم النفس وإدارة مستشفيات بتحسين أوضاعهم الوظيفية؛ عقب احتجاجهم وتوجههم لمقر الوزارة بالرياض.
وأوضحت مصادر، أن وزير الصحة استمع إلى شكاوى الموظفين، كما بيّن لهم أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة ملفهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة له في أقرب وقت ممكن.
وكشف عدد من الموظفين المحتجين أن الربيعة قال لهم: “أبشروا نحن حريصون على منسوبينا ونسعى لتطويرهم وتحسينهم، ونحن حالياً ندرس موضوعكم وإن شاء الله تتحسنون”.
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