أعلنت الإدارة العامة للسجون عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، بمسميات محفظ قرآن كريم وملاحظة ومعقب وعامل.
وأوضحت الإدارة من خلال حسابها على موقع “تويتر”، أنها ترغب في شغر وظيفة محفظ قرآن على المرتبة الـ 33، في كل من الرياض ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة وحائل.
وأشارت إلى حاجتها لملاحظات في المرتبتين 33 و32، للعمل في سجن النساء بعسير، وسجن النساء بالرياض.
وبيّنت أنها ترغب في شغر وظيفة معقب على المرتبة الـ 31 في الرياض، ووظيفة عامل على بند الأجور فئة “ب” للعمل في عسير وبند الأجور فئة “ج”.وفق “أخبار 24”.
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