كشف رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق عن دوافعه وأهدافه من وراء التقاط صورة سيلفي له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزبز ونشرها عبر حسابه في “تويتر”، لافتاً إلى أن الأمر كان مغامرة من جانبه وفوجئ بردة فعل إيجابية من الجميع تجاه الصورة.
وبيّن عبدالرزاق وفقاً لـ”العربية”، أن الهدف من الصورة كان إظهار خادم الحرمين بصورة مختلفة والتعرف على شخصيته بشكل أكبر، وتعريف الجميع بالجانب الإنساني للملك سلمان بعيداً عن البروتوكولات الرسمية، لافتاً إلى أنه غامر بطلب التقاط الصورة مع خادم الحرمين وتفاجأ بقبول طلبه.
وأوضح رئيس وزراء ماليزيا أن نشره للصورة في موقع “تويتر” كان مغامرة كبيرة منه، مشيراً إلى أنها لاقت إعجابَ الكثيرين سواءً في ماليزيا أو المملكة.
ولفت إلى أن الملك سلمان ظهر عليه خلال الزيارة إطلاعه الواسع بالتاريخ ورغبته في تشجيع التعاون مع البلدان الأخرى، كما أن لديه الكثير من علامات الجاذبية والدفء والرعاية، مختتماً: “أكن له احتراماً كبيراً لما يتميز به من دور قيادي”.
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