تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس (الأحد) صوراً التقطها أحد المصورين جواً، لروضة الخفس الشمالية في الرياض.
وأظهرت الصور جزءاً من الروضة لا يسمح فيه بدخول السيارات؛ حيث كانت الأرض مليئة باللون الأخضر للزرع، لتوضح جمال الطبيعة التي لم يمسها البشر.
فيما أبانت صور أخرى الجزء الثاني من الروضة وهو المسموح فيه بدخول السيارات، وقد تضرر فيه الزرع واختفى أجزاء منه بفعل مشي السيارات عليه، فيما علق مغردون على الصور بأن الإنسان عدو للبيئة والطبيعة.
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