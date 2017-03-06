أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد مواعيد وشروط التسجيل في نظام نور للطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول من المرحلة الابتدائية بدءا من العام الدراسي القادم 1438/ 1439هـ الذي يبدأ يوم الأحد 19 ذي الحجة 1438هـ الموافق 10 سبتمبر 2017م.
وأوضح بيان أن الوزارة عممت على كافة مدارس التعليم العام الابتدائية والحكومية والأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية وروضات الأطفال التابعة قواعد ومواعيد القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد.
وأوضحت الوزارة أن الأطفال الذين لهم الحق في التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، هم الذين أكملوا ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي وحتى سن السادسة، وهو من كان تاريخ ميلاده 20 /12 /1435هـ الموافق 14 /10/ 2014م ولم يبلغ سن السادسة، مشيرة إلى بدء تسجيلهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام عن طريق الروضات والأولوية لمن يسجل أولاً.
وأضافت: أما الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي، فهم من أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1438/ 1439هـ أو أقل من ذلك بتسعين يوما فقط، وتقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوما كحد أعلى، بشرط أن تتحقق إدارة المدرسة من توافر المعايير.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل من قبل ولي الأمر عن طريق رابط نظام نور: https://noor.moe.gov.sa ، أو من خلال رابط التسجيل الموجود في مستخدم مدير المدرسة نيابة عن ولي الأمر، أو الحالات التي لا يمكن تسجيلها عن طريق مدير المدرسة كالطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، والطلاب الخليجيين، وطلاب الرعاية الاجتماعية، والطلاب الذين لم تُستكمل هوياتهم كأبناء القبائل النازحة وغيرهم، وطلاب مدارس القرى والهجر الذين تجاوزت أعمارهم 11 عاما لغاية 15 عاما ولم تُفتح بها مدارس إلا مؤخرا ولا يوجد بها مراكز لمحو الأمية، وطلاب التربية الخاصة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج