أقدم مجهولون مسلحون على قتل مواطن عشريني بطلق ناري في الصدر بمحافظة القطيف، فيما فتحت شرطة المنطقة الشرقية تحقيقا موسعا للكشف عن هوية الجناة.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة القطيف تلقت بلاغا مساء اليوم الأحد من أحد المواطنين عن العثور على شخص متوفى في مجرى مياه بالقرب من مزرعته الواقعة بين بلدتي العوامية والقديح.
وأضاف أنه بالانتقال لموقع الحادث تبين أن المتوفى مواطن في العقد الثالث من عمره ومصاب بطلق ناري بالصدر، وتم نقل جثمانه للمستشفى لعرضه على الطب الشرعي.
وأبان العقيد الرقيطي أن أخاه أفاد بحضور أشخاص مسلحين لشقيقه المتوفى أثناء وجوده في محل تشليح قطع غيار المركبات التابع له، واقتادوه لجهة غير معلومة، لافتاً إلى أن المختصين شرعوا في إجراءات الضبط الجنائي للعمل الإجرامي للكشف عن هوية الجناة.وفق “أخبار 24”.
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