أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد عن سجن 6 من رجال الدين شاركوا وحرضوا ميليشيات الحرس الثوري والباسيج على اقتحام سفارة السعودية في طهران مطلع العام الماضي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إيجئي، في مؤتمر صحفي، إن محكمة رجال الدين بمدينة قم جنوب العاصمة طهران، قضت بسجن 6 من رجال الدين بعد إدانتهم بتحريض أنصارهم والمشاركة في الهجوم على السفارة السعودية، نافياً ما تردد حول صدور عفو عن جميع المتهمين.
وأضاف أنه تمت تبرئة 3 أشخاص من أصل 20 متهما بالهجوم على السفارة، وأن الـ17 الآخرين أحيلوا إلى السجن، مبيناً أنه جرى الطعن على الحكم القضائي من قبل محامي المتهمين، وأن محكمة الاستئناف المعنية بمتابعة ملف القضية ستعيد النظر بقرارها في الأيام المقبلة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج