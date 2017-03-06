قام شخص ملثم بسكب البنزين على سيارة من نوع هايلوكس، كانت متوقفة أمام منزل صاحبها بالقريات، ثم أشعل فيها النار، وفر هاربًا، فيما أصابت النيران إحدى يديه.
وأظهر مقطع فيديو ملتقط من كاميرا مراقبة بمنزل مقابل لمنزل صاحب السيارة، الشخص الملثم يقترب في حذرٍ نهارًا، حتى وصل إلى السيارة، وحرص على أن يكون قريبًا منها للغاية، خاصة مقدمتها، ما يؤكد أنه أراد إحداث أكبر ضرر بها، وليس مجرد إشعال نار فقط.
وقام الملثم بسكب مادة البنزين على مقدمة السيارة تحديدًا، بداية من الزجاج، وعمل على وصولها إلى داخل الماكينة، ومن ثم أشعل النيران، التي انتشرت بكثافة عالية بدءًا من المقدمة، وبسرعة شديدة لم يتوقعها هو نفسه، حيث كان قريبًا للغاية من جسم السيارة، ثم فر هاربًا.
وبيّن المقطع لاحقًا أن ابتلال اليد اليمنى مع ملابس الجاني بالبنزين، أدى إلى اشتعالها، وظل يحاول إخماد النيران التي أصابتها، مع الحفاظ على الركض حتى لا يُكتشف أمره، إلا أنه تعذر عليه ذلك، فتوقف أكثر من مرة، وجلس محاولًا تخليص يده من النيران، ثم أكمل هروبه من المكان.
وفق “أخبار 24”.
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