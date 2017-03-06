قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى إحالة مقترحات لعدد من الأعضاء بشأن مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، ومشروع نظام مكافحة السمنة، للعرض على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس والأمين العام المكلف خالد الضبيبان.
وتمت إحالة مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح وأعضاء المجلس الحاليين الدكتور عبدالله العتيبي والدكتور عدنان البار والدكتور فهد العنزي والدكتورة منى آل مشيط، للعرض على أعضاء المجلس ومناقشتهما خلال الفترة القادمة.وفق “أخبار 24”.
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