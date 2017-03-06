أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم (الأحد) عن وصول 66 حالة اشتباه بتسمم غذائي، تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و42 سنة، إلى مركز اليتمة للرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أنه تم إغلاق المطعم المتسبب احترازياً واتخاذ الإجراءات النظامية حتى انتهاء التحقيق من قبل الجهات المعنية.
وأكد بيان رسمي أنه تم التعامل مع جميع الحالات حسب الأعراف الطبية المتبعة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشيراً إلى أنه تم تنويم 6 حالات بمستشفى الفقير التابع لقطاع وادي الفرع الصحي، تم خروج أربع منها بعد تقديم الرعاية اللازمة، وتنويم حالتين بالمستشفى.
وأضاف أنه تم تحويل 5 حالات، 4 سيدات ورجل، إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة، بالإضافة إلى تحويل حالة لطفل إلى مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال.وفق “أخبار 24”.
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