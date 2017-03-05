استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/٦/٦هـ بمكتبة بديوان المحافظة سعادة العقيد / منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة الخرج .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بالعقيد العتيبي متمنياً له التوفيق في عمله وحثه على بذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل والنهوض في العملية الامنية بالمحافظة .
وكذلك استقبل سعادة وكيل المحافظة الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني سعادة العقيد / منيف بن زايد العتيبي مدير شرطة الخرج بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة الخرج
فقد رحب سعادة وكيل المحافظة بالعقيد منيف العتيبي متمنياً له التوفيق والسداد .
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