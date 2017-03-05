أعلنت إيران اليوم الأحد عن تسوية أغلب القضايا العالقة بينها وبين المملكة حول اتفاقية إنهاء ترتيبات حج هذا العام، وإجراء مزید من المفاوضات بشأن بقية القضایا.
وذكر ممثل خامنئي في منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن قضية أو قضيتين لم يتم تسويتهما حتى الآن، مشيراً إلى أنه في حال تسويتهما سيتم استئناف إرسال الإيرانيين إلى موسم الحج.
وأوضح وفقاً لوكالة الطلبة الإيرانية “إسنا” أنهم اقترحوا على المملكة أن يشارك ممثلون من إيران في لجنة تقصي الحقائق حول حادثة تدافع مشعر منى بهدف تسوية المشكلة.
كما أشار إلى حكم المحكمة الجزائية بالسجن أربع سنوات والجلد 1000 جلدة على المتهمَين في قضية التحرش بمراهقَين إيرانيين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العام الماضي.
يذكر أن وفداً إيرانياً رفض التوقيع العام الماضي على اتفاقية إنهاء ترتيبات الحج، وذكرت وزارة الحج والعمرة حينذاك أن الوفد الإيراني وضع شروطاً من بينها ما يسبب إعاقة حركة الحجاج.وفق “أخبار 24”.
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