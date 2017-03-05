أكدت وزارة العمل أمس السبت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، على توطين مراكز الرد الآلي وخدمات العملاء، ليكون العمل بها مقصوراً على السعوديين والسعوديات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل رداً على مغردة شكت من إجابة موظفين أجانب على استفساراتها بإحدى شركات الاتصالات: “نعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة على توطين مراكز الاتصال، لتكون مقصورة على السعوديين والسعوديات”.
وكانت مصادر صحفية نقلت أن الجهات المختصة بدأت في التنسيق مع شركات الاتصالات لتوطين مراكز الاتصال وقصرها على السعوديين والسعوديات، بدلاً من الاستعانة بموظفين أجانب في دول مجاورة.وفق “أخبار 24”.
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