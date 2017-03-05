تأكدت جاهزية اللاعب فهد المولد لمباراة فريقه الاتحاد أمام ضيفه الهلال والمقررة مساء الأحد في قمة مباريات الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.
وشارك المولد في التدريبات التي خاضها الفريق السبت في ختام استعداداته للمباراة.
وكان اللاعب تعرض لكدمة خلال تدريبات الجمعة التي لم يتمكن من استكمالها، فيما ضمه المدرب سييرا إلى قائمة الفريق للمباراة.
ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من الهلال المتصدر الذي يتقدم في الترتيب بـ 6 نقاط.وفق “أخبار 24”.
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