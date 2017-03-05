تشهد أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض أقوى عرض ترفيهي لـ”الشاحنات المتوحشة” مخصص لفئة الشباب، وذلك يومي 17 و18 مارس الجاري، بدعم ورعاية الهيئة العامة للترفيه.
ويعتبر العرض المعروف باسم “مونسترجام” من أكثر العروض إثارة وتشويقاً بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيه ثماني شاحنات يبلغ وزن الشاحنة الواحدة خمسة أطنان، وطولها نحو أربعة أمتار، ويقودها عدد من أمهر السائقين المحترفين في مثل هذه الاستعراضات.
ويشتمل العرض على عديد من الفقرات تظهر مهارات السائقين، ومن ضمنها فقرة لتدمير عدد من السيارات الصغيرة بواسطة “الشاحنات المتوحشة”.
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