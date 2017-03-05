عبر عضو شرف نادي الأهلي ، نواف بن عصاي ، عن أسفه واستياءه الشديد عقب سقوط الملكي في فخ التعادل الإيجابي أمام الخليج بهدفين لمثلها ضمن الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين،معترفا بضياع لقب الدوري ومنتقدا بشدة إدارة أحمد المرزوقي والكتيبة الأهلاوية.
وتعادل فريق الملكي أمام نظيره الخليج بهدفين لمثلها ،ليصبح بعيدا بشكل كبير عن الحفاظ على لقبه للموسم الثاني تواليا،بعدما بات رصيده النقطي 42 نقطة في المرتبة الثالثة على سلم ترتيب دوري جميل للمحترفين مؤقتا وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الهلال الذي سيلعب غدا أمام الاتحاد بالكلاسيكو، وسط استياء كبير من جميع الأهلاويين.
قال الشرفي الأهلاوي نواف بن عصاي ، غبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) عقب التعادل الأهلاوي المفاجىء أمام الخليج : ” رسمياً … ضاع الدوري يا مرزوقي .. بطل الثلاثية دون روح .. دون قتالية .. فريق محبط ولا يوجد طموح مع إدارة المرزوقي “.وفق “النادى”.
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