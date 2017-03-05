وافقت وزارة الإسكان مؤخراً على استقطاع نسبة 25 % من دخل المستفيدين من القروض العقارية لصالح الجهات المقرضة، فيما حددت ست دفعات ليستلم المستفيد المبلغ المقرر، وفق نسب مختلفة تقوم الوزارة بالتحقق منها قبل الصرف.
وكشفت اللائحة التفصيلية لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساكن لمستحقي القروض السكنية وفقا لـ”الحياة”، عن إعداد الوزارة قوائم خاصة بكل مطوري ومستفيدي القروض السكنية الذين وقعوا مع المطورين اتفاقات تطوير عقاري.
وأوجبت اللائحة على الوزارة صرف قروض المستفيدين لحساب كل مطور في حدود إجمالي قيمة قروض المستفيدين الذين وقعوا معه.
وأشارت اللائحة إلى طريقة الصرف، التي تأتي على ست دفعات؛ حيث تمثل الدفعة الأولى 10 % من قيمة القرض بعد توقيع عقد الدعم السكني (مقابل الضمان البنكي).
أما الدفعة الثانية فتكون (25 %) بعد إتمام الأعمال الإنشائية، والثالثة 25 % بعد إتمام الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة، والرابعة 20 % بعد إتمام الأعمال المعمارية، والخامسة 15 % بعد إتمام الأعمال الخارجية داخل المخطط، والدفعة السادسة 5 % بعد إتمام قائمة النواقص والتصحيحات.
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