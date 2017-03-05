ألقت نتيجة التعادل السلبي مع فريق الفيصلي بظلالها على الأوضاع الداخلية في نادي النصر، وينتظر أن تجلس إدارة الرئيس الأمير فيصل بن تركي على طاولة واحدة مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، للوقوف على مسببات المستوى الذي ظهر به الفريق في اللقاء الذي جرى أمس الأول الجمعة في الرياض، ضمن الجولة 20 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وتضاءلت فرص فريق النصر في المنافسة على لقب بطولة الدوري، حيث يتخلف بفارق خمس نقاط عن فريق الهلال متصدر الترتيب، والذي يلعب اليوم الأحد أمام فريق الاتحاد في جدة.
ومن المقرر أن يكون الأمير فيصل بن تركي وصل إلى العاصمة الرياض في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعدما وجد اليومين الماضيين في العاصمة البريطانية لندن، لتوقيع عقد رعاية قمصان الفريق الأول.
وسيقف الأمير فيصل بن تركي مع كارتيرون على برنامج إعداد الفريق لمواجهة نهائي مسابقة كأس ولي العهد أمام الاتحاد، يوم الجمعة المقبل في الرياض.
يشار إلى أن الجهاز الفني لفريق النصر منح اللاعبين راحة عن حصة التدريب أمس السبت، على أن يبدأ الفريق التحضيرات اليوم الأحد للمباراة النهائية، فيما يعمل الجهاز الطبي على تجهيــــز شايـــع شراحيلي وسامي النجعي ثنائي الوسط، حيث وجد الأخير أمس في عيـــادة النادي الطبية لمواصلــــة برنامجه التأهيلي من إصابة العضلة الضامة التي لحقت به أخيرًا.وفق “أخبار 24”.
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