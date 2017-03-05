علمت مصادر عن وجود اتفاق مشترك بين إدارة نادي الاتحاد باعشن ولاعب الوسط المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” برفقة وكيل أعماله على تأجيل مناقشة استمراريته مع الفريق بعد أن شارف عقده على الانتهاء لأهمية المرحلة الحالية والتي تفصل الفريق خطوة واحدة عن تحقيق بطولة كأس ولي العهد في حال الفوز على النصر الجمعة المقبل والمساعي لمواصلة المنافسة على المركز الأول وتحقيق بطولة “دوري جميل” وتجاوز مواجهة اليوم الأحد أمام المتصدر الهلال التي تعتبر الفرصة الوحيدة لتقليص الفارق النقطي.
وأوضحت “الرياض” أن إدارة الاتحاد تنوي تمديد عقد “كهربا” لموسم واحد فقط بعد أن كانت الرغبة سابقاً بشراء بطاقته من نادي الزمالك، إلا أن الظروف المالية التي يمر بها النادي أجبرت الإدارة على التفكير بتمديد إعارته.
من جهة أخرى اجتمع رئيس النادي حاتم باعشن مع الجهاز الفني واللاعبين خلال تحضيراتهم لـ “كلاسيكو” الكرة السعودية أمام الهلال، واطلع على تقرير استعدادات الفريق في المعسكر الداخلي الأسبوع الماضي المقدم من قبل المدرب التشيلي لويس سييرا، وطالب اللاعبين بالتركيز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال للتمسك بأمل المنافسة على تحقيق الدوري، ووعدهم بتقدم المكافآت المالية الكبيرة في حال الفوز.
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