أبدى الناقد الرياضي علي الزهراني استياءه الشديد من مستوى الفريق الأهلاوي، مؤكدا أن الراقي في الموسم الجاري ليس هو الأهلي الذي ظهر قويا في الموسم الماضي، وأن من قاموا بتغيير وتبديل الأشخاص الإداريين في النادي يتحملون مسؤولية التراجع في نتائج الفريق.
وكان الأهلي قد تعادل مع الخليج بهدفين لكل فريق في الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين، ليفقد بشكل كبير حظوظه في المنافسة على اللقب.
وقال الزهراني عقب نهاية اللقاء: “ضاع كأس ولي العهد وضاع الدوري والبقية في الطريق ، أهلي اليوم ليس هو أهلي الأمس والذين ( غيّروا وبدّلوا وشالوا وحطّوا) يتحملون كل السبب ..!”.وفق “النادى”.
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