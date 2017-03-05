عزز النجم السوري المميز عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صدارته لترتيب هدافي فريقه ودوري جميل للمحترفين كالعادة ،بعدما سجل هدف الملكي الأول ضد الخليج في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلها مساء السبت ضمن الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين.
ووصل السومة للهدف رقم 20 له في هذا الموسم ،ليصبح أول لاعب على مدار تاريخ دوري جميل للمحترفين يصل لهذا الرقم لثالث موسم على التوالي مع فريق الملكي،بعدما سجل في موسمه الأول بعد قدومه من القادسية الكويتي (22 هدف ) وبالموسم الثاني سجل 27 هدفا ، وتوج بلقب الهداف بالموسمين الماضيين.
وحتى الآن ، يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفا وبفارق سبعة أهداف عن أقرب ملاحقيه المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” والغيني إسماعيل بانجورا صاحبا الـ13 هدفا ،وفق “أخبار 24”.
ويتميّز الهداف البارع الملقب بالعقيد ” عمر السومة” بإجادة الكرات الثابته ودقّة التسديد من الكرات المتحركّة وقد حسم عدّة مباريات مهمّة للفريق في مختلف البطولات منذ قدومه وهو الحاسم وصانع الفارق الأول بالملكي.
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