أفادت مصادر مطلعة أن الدفعة الجديدة من القروض العقارية، التي سيعلن عنها صندوق التنمية العقارية منتصف هذا الشهر، ستشمل نحو 7700 مستفيد من قوائم الانتظار.
وأضافت المصادر وفقاً لـ”سبق” أن الصندوق حصل على موافقة بنكين اثنين لتقديم برنامج التمويل للبناء، وسيبدأ في استقبال طلبات المتقدمين لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأبانت أنه لم يحصل أي انخفاض في نسبة المتقدمين ممن أعلنت أسماؤهم في الدفعة الأولى، مشيرةً إلى منح المستفيدين مهلة لمدة عامين للاستفادة من هذه البرامج.
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