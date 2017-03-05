منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية المطاعم الحق في إطلاق مسميات ومصطلحات ذات مدلول عسكري على وجباتها، مثل “شاورما الصاروخ”، و”جمبري الديناميت”، وغير ذلك.
وقال المتحدث باسم الوزارة حمد العمر إنه يحق للمطاعم تسمية المأكولات والمشروبات بالمسميات التي تراها دون الرجوع للبلديات، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن البلدية لا تتدخل في هذا الأمر، ولن تلاحق المطاعم التي تطلق مثل هذه المسميات، معتبراً ذلك حقاً مشروعاً لها.
وأوضح أن تدخل الوزارة والبلديات يكون في حال تمت ملاحظة إطلاق مسميات غير لائقة للوجبات أو المحال التجارية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة، التي تبدأ بالإنذار والمطالبة بتغيير المسمى.
وكانت وسائل الإعلام تداولت في وقت سابق تصريحات منسوبة لمصادر بالوزارة تشير إلى أنه سيتم إبلاغ المطاعم بإلغاء المسميات التي تتضمن مصطلحات عسكرية، وسيتم فرض عقوبات على المطاعم المخالفة تصل للإغلاق النهائي حال تكرار المخالفة.
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