تستضيف جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز -ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الأكاديمية لقاء عمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية الحادي والعشرين، والذي سيقام في رحاب الجامعة خلال الفترة من8-9/6/1438هـ الموافق 7-8/3/2017م , ويأتي هذا اللقاء امتدادًا للقاءات عمداء القبول السابقة والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال القبول والتسجيل، وصولاً لتحقيق أفضل الممارسات الخاصة بأعمالها، كما تهدف لتنسيق الجهود، وتوحيد الإجراءات المتبعة في الجامعات؛ لضمان أن تكون كافة الإجراءات وفق الضوابط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، ومن أهداف هذه اللقاءات كذلك، استعراض أحدث الخدمات التي تم تطويرها في كل جامعة تسهيلاً وتجويداً للخدمات المقدمة لجميع المستفيدين. يشار إلى أن اللقاء يتضمن مشاركة لبعض المعنيين في وزارة التعليم، وبرنامج التعاملات الإلكترونيّة الحكوميّة (يسرّ)، وتأمل عمادة القبول والتسجيل أن يكون لهذا اللقاء أثر إيجابي في مسيرة التطوير للعملية التعليمية .
جدير بالذكر أن فعاليات اللقاء ثريّة، وتشمل العديد من الجلسات وحلقات النقاش وورش العمل على مدار يومي اللقاء، يترأس في الجلسات الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضيري وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، والدكتور سعد القصيبي، عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة، والدكتور أحمد الرميح عميد القبول والتسجيل بجامعة المجمعة.
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