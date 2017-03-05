أورد تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أن 30% من السعوديين الذين يلتحقون بالجامعات؛ لا ينجحون في الحصول على الدرجة الجامعية.
وأضافت اللجنة في تقريرها الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية، الذي سيُعرض على المجلس بعد غدٍ الثلاثاء، أن تقرير وزارة التعليم لعام 1436هـ ذكر أن عدد المستجدين في الجامعات بلغ نحو 211.9 ألف طالب وطالبة؛ ويخفق 30 % منهم في الحصول على البكالوريوس؛ ما يعني أن نسبة المخفقين قد تبلغ 63.5 ألف طالب وطالبة.
وأشار التقرير إلى أن 70% من السعوديين يعملون في القطاع العام، مضيفاً وفقاً لـ”المدينة” أن 33% من الرجال و55% من النساء يختارون تخصصات ذات طلب منخفض في القطاع الخاص.
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