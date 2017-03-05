بدأت شركات صغيرة للدواجن المبردة تحركات لخفض أسعار الدجاج، فيما لم تستجب الشركات الكبيرة لتلك الخطوة ولم تقدم على خفض أسعارها.
وعملت الشركات الصغيرة لخفض سعر الدجاجة زنة 1000 جرام إلى ما بين 8-9 ريالات أي بتخفيض نحو 2-3 ريالات من السعر المتداول، ووفقاً لصحيفة “عكاظ”، فإن الشركات الكبيرة حافظت على أسعارها في حدود 11 ريالا للدجاجة.
وقال متعاملون في المجال إن الدخول في حرب أسعار جديدة مرهون باستجابة الشركات الكبرى للتخفيضات التي أطلقتها الشركات الصغيرة، مشيرين إلى أنه لا يمكن توقع الخطوات التي ستقدم عليها الشركات الكبرى مستقبلاً.
وأوضحوا أن الشركات الكبيرة تمثل نسبة 60% من السوق، وبالتالي يكون من الصعب على الشركات الصغيرة الصمود في وجهها والمضي قدماً في خطتها لتحطيم الأسعار.
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