أعلنت جمعية “البر” بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، إطلاقها مشروع نقل الجنائز من المصلى إلى مواقع الدفن، باستخدام عربات الجولف الكهربائية، وذلك للتغلب على اتساع مساحات المقابر.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد البوسيف، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن الفكرة تعد الأولى من نوعها، وأن المشروع وفّر 3 عربات نقل كمرحلة أولى بالمقابر ذات المساحات الكبيرة.
وأضاف البوسيف أنه سيتم تزويد بقية المقابر ذات المساحات الكبيرة بالعربات مستقبلاً في المراحل المقبلة، فيما أكد مدير مركز إكرام الموتى عبدالله الملحم، أن تأمين تلك العربات تم بدعم من أهل الخير.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج