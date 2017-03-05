كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة تخص برنامج التأمين الطبي الاختياري لمنسوبي التعليم الذي سبق وأن أعلنت الوزارة عن تدشينه في وقتٍ سابقٍ الشهر الماضي، لافتةً إلى أن الوزارة حددت يوم الخميس المقبل موعداً لانطلاق التسجيل بشكل رسمي فيه من قِبل الراغبين.
وأوضحت المصادر، طبقاً لصحيفة “عكاظ”، أن الوزارة ستعلن عن شركة التأمين الثانية التي ستقدم خدمات التأمين الطبي إلى جانب شركة تكافل الراجي، لافتة إلى أن ثمة مفاضلة تجري حالياً بين شركتي “بوبا” و”ميد غلف”.
ورجحت المصادر أن يكون موعد سريان الوثيقة التأمينية للمشتركين بدايةً من شهر شعبان المقبل، على أن يدفع المستفيد قسط شهرين في أول شهر يتم فيه تفعيل برنامج التأمين كدفعة مقدمة، على أن يتم استقطاع قيمة الاشتراك تلقائياً بعد ذلك كل شهر من راتبه، أو دفع قيمة الاشتراك السنوي دفعة واحدة إذا رغب المشترك أو المشتركة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج