تمكنت القوات المسلحة من صد هجوم نفذته ميليشيات الحوثي بالقرب من النقطة الحدودية بمحاذاة محافظة الطوال التابعة لمنطقة نجران، ما أسفر عن مقتل 50 عنصراً حوثياً بينهم قائدهم.
وأوضح مصدر، وفقاً لـ “العربية نت” أن عناصر الانقلابيين حاولوا الوصول لنقاط عسكرية سعودية، وتمكنت القوات المسلحة من صد هجومهم، واستمرت المعركة بين القوات المسلحة والميليشيات قرابة الساعة ونصف.
وأشار المصدر، إلى أن هدف الهجوم كان تشتيت قدرات القوات المسلحة للوصول إلى الرقابات والنقاط العسكرية، بيد أن غرفة العمليات المشتركة للقوات السعودية نفذت كميناً محكماً للميليشيات، وتم استدراجهم وقتل 50 عنصراً بينهم قائدهم.
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