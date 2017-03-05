كشف تقرير صحفي عن حجم تحويلات العمالة الوافدة بالمملكة خلال عام 2015 مقارنةً بغيرها من الدول؛ حيث حلّت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات الأجانب بعد الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “الرياض” أن إجمالي تحويلات العمالة الوافدة بالمملكة في عام 2015 بلغ نحو 145.5 مليار ريال، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي وصل حجم التحويلات فيها إلى نحو 61.4 مليار دولار، لافتاً إلى أن تحويلات العمالة الأجنبية حول العالم ارتفعت خلال الفترة من 2008 إلى 2015 لتصل إلى نحو 391 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون بلغ نحو 99.8 مليار دولار، مبيناً أن الإمارات قد حلت في المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة؛ حيث وصل حجم تحويلات عمالتها الأجنبية في عام 2015 إلى نحو 20.3 مليار دولار.
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