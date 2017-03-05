ذكرت مصادر أن المديرية العامة للدفاع المدني أمهلت ملاك المباني قيد الإنشاء المكسوة بألواح الألمنيوم “الكلادينج” غير المقاومة للحريق عاماً كاملاً لتغييرها بأخرى مقاومة للحريق.
وأوضحت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “الحياة”، أن المديرية العامة للدفاع المدني حددت 3 إجراءات للتعامل مع المباني المكسوة بألواح الألمنيوم بمراحلها كافة، من بينها إلزام أصحاب المشاريع القائمة التي لديها ترخيص سابق، بتوقيع إقرارات موثقة عند التجديد بالالتزام بما يصدر من تشريعات لاحقة لمعالجة هذه الألواح.
ولفتت إلى أن المشاريع التي لم تنتهِ تراخيصها أو يكتمل إنشاؤها سيتم إلزام مالكيها بإقرارات أيضاً لتغيير ألواح الألمنيوم، وأما المشاريع قيد الإنشاء، فسيتم إيقاف استخدام تركيب الألمنيوم فيها، ولن يحصل مالكوها على تراخيص إلا بعد إحضار شهادة تؤكد مقاومة هذه الألواح للحريق.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج