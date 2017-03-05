قال الدكتور أحمد فتحي أبو جمال أستاذ الروماتيزم والمفاصل بطب جامعة الأزهر في مصر، وزميل الكلية الأمريكية للروماتيزم: ‘‘إن الأوضاع الخاطئة للجلوس أو السير تؤثر مُبَاشَرَةً على عضلات الرقبة والغضاريف؛ مَا يُسَبِّبُ الشعور بالألم في منطقة خلف الرأس، وتنتقل إلى خشونة الرقبة والغضاريف على المدى الطويل‘‘.
وأضاف أبو جمال، أن زيادة الوزن الواقع على الرقبة والغضاريف تؤثر مُبَاشَرَةً على العمود الفقري، وظهور خشونة الرقبة، خَاصَّة مع ميل الرأس لفترات طويلة أثناء العمل، أو الدراسة، أو السير، أو أي أوضاع خاطئة للرقبة على مدار اليوم.
وأَشَارَ أستاذ الروماتيزم والمفاصل إلى أن هذه الحالات ستدخل الشخص إلى فترات علاج طويلة، وأن الانحناء اللاإرادي للرأس يدمِّر العمود الفقري تَدْرِيجِيّاً، وَفْقاً لـ‘‘اليوم السابع‘‘.
وتابع، هناك الكثير من الأعراض تظهر على الأشخاص التي تعاني من ميل للرأس، دَاعِياً إلى استشارة الطبيب فوراً؛ للتعرف على مدى الحالة التي يعاني منها المريض وكيفية علاجها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج