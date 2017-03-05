أَطْلَقَ المطور الألماني توبياس بلوك تطبيقاً جديداً، يحمل اسم ‘‘Keep or Delete‘‘، ومهمته مساعدة المستخدمين في حذف التغريدات القديمة المُحرِجة الخَاصَّة بهم، وذلك حَسْبَ موقع صحيفة ‘‘ذا هيل‘‘ الأمريكية.
وقال بلوك: ‘‘إن فكرة التطبيق جاءت له عندما تم رفض صديق له من وظيفة؛ بسبب بعض التغريدات الموجودة على حسابه، والتي تحمل ألفاظاً بذيئة، لذلك قرر تطويرَ تطبيقٍ يجعل من السهل التخلص من هذا الأمر المزعج‘‘.
يأتي التطبيق الجديد، مزوداً بمزايا أخرى مختلفة، مثل السماح بتأجيل الحذف، وتحديد موعد محدد حتى تكون متأكداً من تلك الخطوة، كما يسمح بعمل أرشفة للتغريدات قبل حذفها؛ لكي يكون هناك نسخة أخرى لدى المستخدم، بالإضافة إلى تغيير ترتيبها.
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