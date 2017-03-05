تُسبب مشكلة سرقة اللاب توب حالة من الإحباط لكثير من المستخدمين؛ بِسَبَبِ أهمية وخصوصية البيانات التي قد يحتويها، لكن رغم هذا يمكن بسهولة العثور عليه مرة أخرى، مع مراعاة بعض الشروط، أولها استخدام نظام التشغيل ويندوز 10 على جهازه، فَضْلاً عن تسجيل حساب بريد إلكتروني خاص بمايكروسوفت عليه.
وهناك مَيْزَة بسيطة تسمى “Find my Device” والتي تتيحها مايكروسوفت في نظام ويندوز 10، والتي يتم تفعيلها بشكل افتراضي في نظام التشغيل، حيث سيحتاج المستخدم للدخول إلى رابط (account.microsoft.com/devices) من أي جهاز كمبيوتر آخر.
بعد ذلك، يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال حسابه على مايكروسوفت، والذي تتم مزامنته في الْوَقْتِ نَفْسِهِ مع نظام ويندوز 10 المسجل على جهاز اللاب توب؛ وَذلك لكى يتم عرض آخر مكَان تواجد فيه جهاز اللاب توب على الخريطة، حيث يمكن الضغط على خيار Find My Device لكَشْفِ الموقع الجغرافي الحالي للجهاز؛ ما يتيح للمستخدم تحديد موقعه بكل سهولة والعثور عليه.وفق “تواصل”.
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