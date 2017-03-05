يشتكي الكثير من الأطفال من أوجاع في بطن، وتتزايد هذه الأوجاع مع الوقت وتؤثر على شهيته، قد يكون علامة على وجود ديدان في أمعائه، ويتطلب تأكيد هذه الحالة تشخيص الطبيب، لكن يمكنك الوقاية من هذه المشكلة، وتقليل احتمالات إصابة الطفل بديدان الأمعاء باتباع هذه النصائح التالية:
1 – المضمضة:
عند غسل الأسنان على الطفل عدم استخدام ماء الصنبور في المضمضة، يمكنك تجهيز زجاجة ماء نظيف صالح للشرب ليستخدمها في مضمضة الفم.
2 – ماء الاستحمام:
عليك مراقبة الطفل جَيِّداً أثناء الاستحمام، بحيث لا يبتلع من ماء الدش؛ لأنه قد يكون مصدراً للديدان المعوية.
3 – غسل اليدين:
عوِّد طفلك على غسل يديه جَيِّداً قبل الأكل.
4 – تقليم الأظافر:
احرص على تقليم أظافر الطفل باستمرار؛ لأنَّ الأظافر الطويلة قد تكون الوسيط الذي تنتقل من خلاله الديدان إلى فم وأمعاء الطفل.
5 – السُّكَّريَّات:
الإفراط في أكل الحلوى والسُّكَّريَّات يزيد احتمالات الإصابة بديدان الأمعاء؛ لأنَّ السكر يجذب هذه الجراثيم بطبيعته.
6 – الفواكه والخضروات:
من الضروري غسل الفواكه والخضروات جَيِّداً قبل أكلها وقبل إعداد السلطة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج