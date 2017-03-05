أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) عن مسابقة للمستهلكين في المملكة من مواطنين ومقيمين، تهدف إلى توجيه رسائل لترشيد الاستهلاك، كما رصد المركز جوائز عدة للفائزين.
وطالب المركز، الراغبين في الاشتراك بالمسابقة الدخول إلى الموقع (taqa.gov.sa)، للاطلاع على معلومات عن الحملة وشروطها وكيفية المشاركة فيها.
ويُشترط للمشاركة في المسابقة تسجيل فيديو لا يزيد عن دقيقة يتضمن رسالتين على الأقل من رسائل الحملة ‘‘24 ساعة_توفير‘‘، ومن ثم رفع الفيديو على الحساب الشخصي في ‘‘تويتر‘‘ أو ‘‘انستجرام‘‘ تحت هاشتاق ‘‘#24ساعة_توفير‘‘، ومتابعة الحسابات على ‘‘تويتر‘‘ و‘‘انستجرام‘‘، على أن تكون جودة الفيديو والرسائل واضحة ومفهومة، ولا يحق للفائز الاشتراك بالمسابقة أكثر من مرة.وفق “تواصل”.
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