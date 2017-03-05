تسبب “التعصب الرياضي” في طلاق سعودية بعد أقل من أسبوعين على زواجها، حيثُ دخل زوجها في جدل رياضي مع أحد أصدقائه، كانت نتيجته أنه قام بتطليق زوجته دون أن يتأكد من معلوماته.
وذهبت الزوجة مع زوجها لأداء العمرة بعد أسبوعين من الزواج، وحينما عادا إلى الفندق، تابع الزوج إحدى المباريات الرياضية، ثم هاتفه أحد أصدقائه ودخل معه في نقاش وأقسم له على صحة معلومته، وحلف بـ “علي الطلاق” في محاولة منه لإقناع صديقه.
ثم اكتشف الزوج أن معلومته كانت غير صحيحة، وذلك حينما شاهد أحد البرامج التليفزيونية، وثبت له أن الصحيح عكس ما كان يدعيه، ثم عاد إلى الباحة ومعه زوجته المطلقة، ويبحث عن حل لهذه “المشكلة” التي وقع فيها، وبالتأكيد زوجته وأهلها ساءهم هذا التصرف جدًا بحسب صحيفة المرصد.
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