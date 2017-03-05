جدد المواطن السعودي عبدالله الشبرمي والمصاب بفشل كلوي مزمن مناشدته وزير الخارجية عادل الجبير، التدخل لحل أزمته في مصر وإنهاء احتجازه حتى يتمكن من العودة للمملكة.
وقال الشبرمي، في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، السبت (4 مارس 2017)، “تخطينا 3 أشهر وأنا ممنوع من السفر ولا تطور خطوة في حل قضيتي والسماح لي بالسفر!! وما زالت ممنوعا من السفر للسعودية أحتاج وقفتك معنا لا حرمك ربي الأجر”.
ووجه الشبرمي رسالة عبر تغريدة أخرى للوزير الجبير، قائلا فيها، “رغم تدني حالتي الصحية والنفسية والمادية لم يراعوا وضعي للأسف.. ولا أجوبة إلى متى.. أنا على ثقة بسلطة وحكمة معاليكم بحل موضوعي ومنعي من السفر للسعودية”.
وكانت عاجل نشرت مناشدة عبدالإله الشبرمي شقيق “عبدالله” للمسؤولين بالتدخل، وحلَّ مشكلتهم بعد تباطؤ عمل السفارة السعودية بالقاهرة وعدم جديتها في إنهاء قضيتهم أو إحالتهم إلى مستشفى متخصص، مؤكدًا مواجهته وأخيه العديد من المشاكل، بعد توجيه الاتهام لهما؛ حيث رفض بعض المستشفيات استقبالهما، خشيةً دخولها في القضية التي لم تنته حتى الآن.
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