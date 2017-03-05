أسهمت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وهو يسمح لعجوز ماليزي بتقبيل جبهته في تغيير مجرى حياة العجوز؛ خاصة بعدما انتشرت الصورة بشكل كبير ما جعله يصبح من مشاهير ماليزيا.
وذكر موقع “the star” (3 مارس 2017)، أنه عقب الرواج الكبير الذي شهدته صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بينما يقبله العجوز الماليزي أخذ العديد من الناس يتساءلون عن هوية العجوز الذي حصل على تلك القبلة الملكية النادرة.
وأوضح الموقع أن هذا الرجل العجوز هو الداعية الإسلامي “حسين يي” وهو كان أحد مجموعة الناشطين الإسلاميين ورجال الدين الماليزيين الذين حرصوا على لقاء الملك سلمان خلال زيارته الأخيرة لماليزيا والتي استغرقت أربعة أيام.
وقال الداعية حسين إنه تمكن، بعد تلقيه دعوة خاصة من الملك منذ عامين، من الذهاب للحج على نفقة الملك إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تمكن فيها من الالتقاء بالملك شخصيا. ونقل الموقع عن حسين قوله، “بعدما انتهى الاجتماع اصطف جميع الحضور بمن فيهم رجال الدين ليسلموا على الملك ويدعوه.. أما أنا فقد حرصت على تقبيل رأسه لأظهر له مدى احترامي وحبي له”.وفق “عاجل”.
ويعد الشيخ حسين هو مؤسس منظمة “الخادم” المعروفة بنشاطها الدعوي والاجتماعي، كما أنه تمكن عقب اعتناقه الدين الإسلامي وهو في الثامنة عشر من عمره من الذهاب إلى المدينة المنورة؛ حيث درس هناك ست سنوات.
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