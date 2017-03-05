أحدثت لقطات صورت في أحد شوارع المملكة، صدمة لمتابعي مواقع التواصل، بعد أن أظهرت عددًا من اللصوص الذين يستولون على ممتلكات قائدي السيارات أثناء توقفها، بكل جرأة.
وأظهرت الكاميرا 3 حالات في شارع الريل وسط الرياض، حيث قام فيها شاب بمفرده أو بالاستعانة بآخر معه، بالاستيلاء عنوة على أغراض من سائقي السيارات، دون رد فعل من أي شخص.
ورصدت الكاميرا السرقة الأولى من سائق سيارة نقل “فان” والثانية من سيارة جيب حديثة، وفي الحالتين كانت السرقة عنوة وبكل جرأة، فيما كانت السرقة الثالثة بمغافلة السائق وخطف الجوال منه أثناء الحديث معه.
ولفت الانتباه أن اللصوص لا يكترثون بوجود سائقي السيارات الأخرى، حيث يقومون بالسرقة بشكل واضح للجميع، دون خوف أو قلق، سواء من الأفراد أو من الأجهزة الأمنية.
وفق “أخبار 24”.
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